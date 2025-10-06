Цены на Core Ultra 5 225F рухнули

Бюджетный десктопный процессор Intel Core Ultra 5 225F из линейки Arrow Lake подешевел до рекордного минимума — менее $170 на Amazon.

Изначально чип стоил $221–231, а затем подешевел до $194 в июле. Таким образом, текущая цена на 30% ниже рекомендаций самой Intel, что делает его одним из самых выгодных предложений среди современных CPU.

Core Ultra 5 225F представляет собой вариант без встроенной графики, поэтому для работы необходима дискретная видеокарта. Процессор оснащен 10 ядрами и 10 потоками (6 производительных и 4 энергоэффективных) с буст-частотой до 4,9 ГГц и энергопакетом 65 Вт.

Он поддерживает до 256 ГБ DDR5-6400, интерфейсы PCIe 4.0 и 5.0 и включает NPU с производительностью до 13 TOPS.

По соотношению цены и характеристик Core Ultra 5 225F стал сильным вариантом для сборки недорогих систем, особенно на фоне конкурирующего Ryzen 5 9600X, который стоит дороже — около $199.