Новая бюджетная RTX 5050 оказалась быстрее старой RX 580 в 3 раза

В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech проверили в Full HD видеокарты RX 580 и RTX 5050.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 5 7600X, материнскую плату MSI PRO X670-P WIFI, оперативную память 2x16GB DDR5 6000 CL28, систему охлаждения MSI Coreliquid S360, NVMe Samsung 980 Pro 1TB, WD Blue SN570 2TB (x2), блок питания Corsair RM1000X, операционную систему Windows 11 Pro 24H2, видеокарту SAPPHIRE RX 580 8GB GDDR5 PULSE/GIGABYTE RTX 5050 8GB GDDR6 WINDFORCE OC, драйверы AMD 25.8.1/Nvidia 581.42.

Silent Hill F шла с пресетом Balanced, Lumen High, Reflection SSR. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 24 к/с (RX 580) и 61 к/с (RTX 5050).

В игре Dying Light: The Beast с графикой High, TAAU Native средняя производительность составляла 25 к/с (с 580) и 60 к/с (с 5050).

Cronos: The New Dawn запускалась на настройках графики High. В среднем FPS равнялся здесь 34 к/с и 60 к/с (с 580 и 5050 соответственно).

Alan Wake 2 тестировалась с пресетом Medium, FSR/DLSS Native. Средняя производительность находилась в этой игре на уровне 13 к/с (580) и 54 к/с (5050).

Игра Cyberpunk 2077 шла с графикой High. Средняя частота кадров в ней равнялась 39 к/с (580) и 98 к/с (5050).

© NJ Tech

Со всеми замерами вы можете ознакомиться сами, посмотрев видео ниже.

Вывод

В целом новая RTX 5050 обгоняла RX 580 на 139% в среднем (103 к/с и 43 к/с соответственно). И, кстати, учитывайте, что продающиеся в России так называемые RX 580 будут ещё медленнее, потому что в основном это версии RX 580 2048SP, которые равны по производительности RX 570.