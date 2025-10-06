Apple Vision Pro 2 получит обновленный дизайн

В преддверии выпуска следующего поколения гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, инсайдеры сообщили о возможном значительном улучшении эргономики будущего устройства. Анализ обновленного серверного кода Apple, проведенный изданием MacRumors, выявил упоминание нового аксессуара — Dual Knit Band. Он, как ожидается, может решить одну из основных проблем текущей модели — дискомфорт при длительном ношении.

© Газета.Ru

Текущая модель Apple Vision Pro поставляется с двумя типами ремней: одинарным трикотажным (Solo Knit Band) и двойным петлевым (Dual Loop Band). Однако в коде обнаружена ссылка на гибрид, которого на рынке пока нет.

Предполагается, что Dual Knit Band объединит преимущества обеих существующих версий: комфорт материала, используемого в Solo Knit Band, с более надежной и распределяющей вес конструкцией, присущей двойному креплению. Текстовое описание в коде указывает на наличие верхней части, проходящей через макушку головы, и второй части, фиксирующей гарнитуру сзади.

Это изменение может стать ответом на критику пользователей. Вес Vision Pro составляет около 650 граммов, что создает значительную нагрузку на голову при длительном использовании. В то время как Dual Loop Band лучше распределяет вес, снимая его с лица, он уступает в комфорте Solo Knit Band из-за отсутствия трикотажной текстуры. Некоторые пользователи уже создавали самодельные модификации, комбинируя два Solo Knit Band для лучшей поддержки сверху, отмечая, что такая конфигурация удобнее, чем официальный Dual Loop Band.

Ожидается, что обновленная Apple Vision Pro, которая, возможно, будет называться Apple Vision Pro 2, появится на рынке до конца 2025 года. Главным техническим улучшением новинки станет переход на более быстрый чип M5.

Ранее американское ведомство случайно рассекретило неанонсированный гаджет Apple.