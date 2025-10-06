Карту Transit убрали из CS 2

Valve исключила карту Transit из официального маппула CS 2. Поводом стало обнаружение в её файловой структуре документа с названием «nigga_cat». Локация пробыла в игре всего два дня после выхода крупного обновления.

© Чемпионат.com

Один из авторов карты, известный как Rikuda, объяснил ситуацию. По его словам, название файла появилось из-за шутки и не имело цели оскорбить кого-либо:

Один из файлов назывался nigga_cat. Я по приколу назвал его так, и вообще забыл о нём. Вспомнил только вчера. Убрать его — дело двух минут. Но Valve… карту убрали даже не из-за негров, а из-за мема. Тупо смешное звучание.

Создатель Transit также добавил, что его главной целью было попасть в игру не ради прибыли, а ради идеи. Несмотря на скандал, карта уже успела войти в историю CS 2.