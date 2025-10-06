Подписка Game Pass подорожала из-за добавления Call of Duty

Издание Bloomberg рассказало о причине недавнего подорожания подписки Xbox Game Pass. По данным СМИ, сервис так и не стал приносить прибыль компании Microsoft спустя восемь лет после запуска.

Издание приводит в пример покупку Activision Blizzard в 2023 году. Microsoft потратила на приобретение компании $ 69 млрд, из-за чего смогла добавить в Game Pass такую большую франшизу, как Call of Duty. Однако размещение таких крупных проектов в сервисе снижает количество продаж игры. Bloomberg отмечает, компания потеряла около $ 300 млн из-за Black Ops 6, 82% продаж которой приходятся на консоли PlayStation.

Как сообщили в СМИ, со ссылкой на бывших сотрудников Microsoft, доход от подписочных сервисов в целом вырос на 16%, однако некоторые игроки оплачивали Game Pass только на пару месяцев, после чего отменяли его. Кроме того, решение добавлять в подписку ААА-игры с первого дня сразу считали спорным внутри компании. Модель продажи игр по $ 60 всё ещё приносит больше прибыли.