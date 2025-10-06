AMD не боится партнерства Intel и Nvidia

AMD прокомментировала недавнее партнерство Intel и Nvidia, заявив, что компания уверена в своей дорожной карте и готова конкурировать на рынке ПК.

Сделка Intel-Nvidia предполагает создание x86 SoC с встроенными графическими чиплетами RTX. Однако, по словам представителя AMD Джейсона Банты, команда уверена в своих продуктах и продолжит выпускать «революционные» решения.

Он отметил, что линейка Strix Halo уже «задаёт стандарты» для компактных устройств, таких как ноутбуки и мини-ПК. Технология XDNA также поднимает возможности встроенного ИИ на новый уровень.

Несмотря на то, что новая платформа Intel-Nvidia планируется для 150 миллионов ноутбуков, AMD не переживает. Она уверена в своих силах. А пока компания готовит новые APU (серии 64-разрядных гибридных микропроцессоров): Medusa Point выйдет в следующем году, а Gator Range — в 2027 году