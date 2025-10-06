Hunter x Hunter: Nen x Survivor пойдет по стопам Vampire Survivors

Издатель Bushiroad и разработчик WonderPlanet представили Hunter x Hunter: Nen x Survivor — игру в духе Vampire Survivors: вы управляете движением героя, а он самостоятельно уничтожает толпы монстров. Она станет доступна на iOS и Android в 2026 году, модель распространения — free-to-play.

© Hunter x Hunter: Nen x Survivor

Недавно Bushiroad выпустила файтинг Hunter x Hunter: Nen x Impact — отзывы в Steam у него смешанные.

Hunter x Hunter — японская манга, которая с перерывами выходит с 1998 года. Она рассказывает о сверхъестественном мире, в котором живут «охотники» — они ищут редких существ и выслеживают преступников.