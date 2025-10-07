Авторы хайповой Peak анонсировали Crashout Crew

Авторы популярной кооперативной игры Peak, разработчики из студии Aggro Crabс, анонсировали новый проект — Crashout Crew. Игру планируют выпустить в Steam в 2026 году.

Crashout Crew представляет собой кооп-игру, в духе знаменитой Overcooked. Игрокам предстоит взять на себя роль водителя вилочного погрузчика и в команде доставлять странный груз. За успешную доставку пользователи могут получать средства для улучшения машин. Разработчики заявили, что проект поддерживает кооперативную игру до четырёх человек.

Авторы также рассказали, что демоверсия Crashout Crew появится в Steam уже 13 октября. Опробовать игру можно будет в рамках Steam Next Fest — ежегодного фестиваля, где можно ознакамливаться с будущими проектами.