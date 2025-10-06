В EA Sports FC 26 вышла вторая команда «Фундаментальных» с Криштиану Роналду

3 октября в EA Sports FC 26 стартовал второй этап ивента «Фундаментальные» (Cornerstone). Вместе с ним в режим Ultimate Team добавили 20 новых карточек с усиленными характеристиками, которые добавляют сразу два пункта сыгранности, создавая фундамент для основного состава.

© Чемпионат.com

Главными звёздами новой команды стал атакующий полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц и нападающий «Аль Наср» Криштиану Роналду. Все 20 карточек уже доступны на трансферном рынке и в наборах.

Событие «Фундаментальные» в EA Sports FC 26 продлится ещё неделю — до 10 октября. В течение ближайших семи дней в игру будут добавлять и другие карточки, а также различные испытания подбора команды и задания с тематическими наградами.