Стартовала предзагрузка Battlefield 6

Началась предзагрузка Battlefield 6 — новой части популярной серии шутеров от Electronic Arts. Скачать игру уже можно на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

В Electronic Arts сообщили, что на ПК предзагрузка доступна только на платформе Steam. Несмотря на заявление Epick Games, что в их магазине теперь можно заранее скачивать игры, Battlefield 6 загрузить пока нельзя.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра станет доступна в 18:00 по мск. События нового шутера развернутся в настоящее время, они посвящены вымышленному конфликту ЧВК Pax Armata и альянса НАТО, который покинули сразу несколько европейских стран. Создатели игры вдохновлялись в первую очередь Battlefield 3 — одной из самых успешных частей серии, которая вышла в 2011 году и получила очень хорошие отзывы от критиков и игроков.