На 2026 год запланирован релиз раннего доступа Blackfrost: The Long Dark 2

На 2026 год запланирован релиз раннего доступа к Blackfrost: The Long Dark 2 — второй части серии о выживании в заснеженных лесах Канады без электричества и связи. Первая часть к марту 2021 года была продана тиражом более пяти миллионов экземпляров, и теперь фанаты ждут продолжения. Разработчики обещают внедрить новые механики, а еще добавить элемент RPG. «Лента.ру» рассказывает, что известно об игре The Long Dark 2.

© Lenta.ru

Blackfrost: The Long Dark 2: главное

Серия: The Long Dark Жанр: выживание, от первого лица Дата выхода: 2026 год Платформа: PC (Windows 10 и 11) Слоган: «Живем вместе. Умираем поодиночке» Студия-разработчик: Hinterland Studio Inc. Поддержка русского языка: нет

Blackfrost: The Long Dark 2, как и первая часть серии, — это симулятор выживания на просторах Северной Канады. В мире франшизы все электричество и технику отключило масштабной магнитной бурей, и теперь люди предоставлены сами себе. По сути, это постапокалипсис, только противостоять здесь придется не зомби, а морозу, диким животным и суровой природе.

Сложность геймплея The Long Dark (TLD) состоит в том, что игроку нужно следить за огромным количеством параметров, включая температуру тела героя, количество потребляемых калорий, здоровье и набор ресурсов. Во второй части к ним добавится и психологическая составляющая — разработчики анонсировали функцию «воля к жизни».

Авторы серии намеренно отказались от реалистичной графики в пользу мультяшной рисовки и простых текстур. Тем не менее такой визуальный стиль отлично передает атмосферу промерзшего края света

Деньги на разработку первой The Long Dark частично собирали на краудфандинговой платформе Kickstarter. Несмотря на то что это была по сути инди-игра, тайтл уже на этапе раннего доступа собрал положительные отзывы. К марту 2021 году первая часть The Long Dark разошлась тиражом более пяти миллионов копий.

Дата выхода

Продолжение The Long Dark анонсировали еще в декабре 2024 года. Дату релиза тогда не назвали. Неизвестна она и до сих пор, но предполагается, что в режиме раннего доступа игра выйдет уже в 2026 году.

Релиз игры Blackfrost: The Long Dark 2 в режиме раннего доступа ожидается в 2026 году

Новостей о том, когда состоится полноценный релиз, в сети пока нет. Между выходом альфа- и полной версии первой части TLD прошло три года.

Что нового появится в игре

О ключевых деталях сюжета и особенностях Blackfrost: The Long Dark 2 пока мало что известно. Разработчики лишь анонсировали несколько новых функций на странице тайтла в Steam и показали наработки в трейлере. Так, авторы обещают добавить в продолжение:

кооперативный режим — выживать в Blackfrost можно будет вместе; внутриигровых NPC; систему Permalife — погибнув, персонаж сможет продолжить путешествие, но приобретет страх, с которым ему предстоит бороться; экологические опасности, включая радиоактивный «Черный снег» (ядерные отходы, выбрасываемые реактором в промышленном городке Хармонт, где будет происходить действие игры) и полярное сияние; взаимодействие с животными: на них можно будет ездить верхом и перевозить грузы; крупные города.

В целом, по словам разработчиков, во второй части они планируют перейти от концепции «эгоцентризма», то есть когда от игрока зависит только жизнь и состояние его персонажа, к новым сценариям, где геймеру придется помогать выживать другим игрокам (либо NPC) и вообще действовать сообща.

Тайтл заявлен к выходу только на ПК, однако ожидается, что в дальнейшем разработчики добавят версии для PlayStation 5 и Xbox Series X/S (возможно, даже на Nintendo Switch, куда оригинальную игру портировали в 2020-м).

История серии

После того как Рафаэль ван Лироп завершил свою работу над Warhammer 40,000: Space Marine в качестве директора, он уволился из канадской студии-разработчика Relic Entertainment и решил заняться более личными и близкими ему по духу проектами. Тогда же ван Лироп переехал из Ванкувера, где базируется Relic, на север одноименного острова. Его так вдохновило новое окружение, что он решил создать игру о канадской глуши.

Тогда ван Лироп основал студию Hinterland (в переводе на русский — «Глубинка») и принялся за разработку игры The Long Dark, тайтла о выживании в условиях сурового севера. В нем Рафаэль, с одной стороны, хотел рассказать о постапокалиптическом мире, где верх над человеческой цивилизацией берет природа, а с другой — планировал уйти от штампов вроде зомби и конца света в мегаполисе.

А еще разработчик стремился привнести в тайтл нечто, свойственное именно Канаде, локальную самобытность.

За свою карьеру я работал над множеством так называемых игр ААА-класса. И одна из вещей, которая меня очень раздражала, заключалась в том, что, когда ты создаешь игры для международной аудитории, тебе фактически не позволяют проявлять какие-либо особенности или культурные элементы, которые делают тебя тем, кто ты есть Рафаэль ван Лироп создатель серии The Long Dark

В итоге в сентябре 2014 года разработчики выпустили альфа-версию The Long Dark. На тот момент в ней был только режим выживания, а через три года создатели добавили полноценный сюжет. Впрочем, и на данный момент игра не полностью завершена — релиз пятого эпизода сюжетной кампании авторы The Long Dark обещают уже несколько лет.

Наконец, спустя 10 лет после выхода первой части, Hinterland анонсировали продолжение. По словам основателя студии Рафаэля ван Лиропа, вторую часть решили создавать так, как если бы в момент выпуска первой разработчики знали, что им предстоит развивать игру больше десятилетия. Так, в Blackfrost пообещали добавить новые уникальные механики, которые просто невозможно реализовать в оригинале.

Вместе с анонсом продолжения ван Лироп объявил, что и после релиза команда не планирует забрасывать первую часть The Long Dark. «Для тех из вас, кто вырос на The Long Dark за эти годы, Blackfrost — это не конец. Это только начало следующей главы. Мы видим, что и The Long Dark 1, и Blackfrost будут сосуществовать долгое время, и каждая игра будет иметь отдельную точку зрения на "тихий апокалипсис". Они будут дополнять друг друга», — написал разработчик.

Геймплей серии

Сеттинг. Во вселенной игры над Канадой произошла геомагнитная буря, которая вывела из строя всю технику, электронику и средства коммуникации. Произошло это как минимум с островом Великого Медведя, где происходят все события игры. Что стало с остальным миром, непонятно, тем не менее героям никто не спешит на помощь — и он вынужден выживать самостоятельно.

Главный враг в The Long Dark — это не зомби и не радиация, а холод и дикие животные. Игрок должен утепляться как можно лучше — в регионе, где разворачиваются события, всегда морозы, а температура воздуха ночью опускается ниже минус 50 градусов. Чтобы согреться, нужно разводить костры, есть горячую пищу и одеваться в два слоя.

Погода. Передвижению по острову мешают сильные ветра и метели — мало того что они ухудшают видимость и тормозят персонажа, из-за них еще промокает и рвется одежда, из-за чего герой замерзает. Если непогода настигает в дороге, приходится искать укрытие, пещеру или поваленное дерево, где можно спрятаться от бури и развести огонь.

Главная цель TLD — выжить и исследовать природную красоту. Построить постапокалиптический дворец и всех перехитрить, наполнив дом дровами и мясом, здесь не выйдет

Еда. Пропитание тоже нужно добывать самостоятельно. Какая-то еда вроде батончиков и консервов разбросана по острову, но на мясо нужно охотиться самостоятельно. Кроме травоядных животных, которые могут просто сбежать от неумелого охотника, в игре есть еще и хищники — они сами не прочь перекусить героем.

Ресурсы. Мех для одежды и материалы для изготовления оружия тоже приходится собирать самому. Например, из оленя можно сшить сапоги, а из медведя — шубу. Чтобы выстругать стрелы, нужно ломать молодые деревья, чтобы вылечить простуду, необходимо собирать шиповник.

Примерно все то же самое сохранится и во второй части игры. Изменится локация — если в оригинале события происходили на большой территории острова Великого Медведя, то во второй части герой попадет в городок Хармонт. Исследовать можно будет не только его, но и окрестности: лес, небольшие деревушки и так далее. А еще добавится полноценная RPG-составляющая — геймеры смогут создать полностью уникального персонажа, выбрать его навыки и прожить с ним уникальный опыт, со своими страхами и сомнениями.

Кроме того, ожидается, что разработчики сделают мир второй части более опасным. В трейлере показано, как один из героев, держа в руках винтовку, прячется, вероятно, от бандитов. Это значит, что за припасы скорее всего придется конкурировать. На это указывает и тот факт, что в Blackfrost можно будет брать в руки холодное оружие — возможно, чтобы с его помощью добывать ресурсы и бороться с врагами.

Режимы игры

В оригинальном тайтле было три режима игры: сюжет, выживание и испытания.

Сюжет

В сюжетной части игрок управлял двумя персонажами — пилотом, пережившим аварийную посадку из-за мощной бури, и его пассажиром — врачом. Оба они борются за выживание на просторах северного острова.

О сюжете второй части пока ничего не сообщалось. Известно лишь то, что события продолжения происходят спустя примерно год после катастрофической магнитной бури. К тому же ясно, что нам расскажут историю не отдельно взятого человека, а целого города.

Выживание

Сюжета здесь нет, главная цель — просто выжить. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, именно в режиме выживания проводят десятки, а то и сотни часов игроки из разных стран. YouTube регулярно пополняется роликами о том, как геймеры, пережив огромное количество смертей персонажа, наконец смогли протянуть на острове целый месяц.

У режима выживания тонкие настройки, включая уровень сложности. Для исследования доступны все локации острова, причем героя на старте забрасывает в случайно выбранный регион. Самой карты, кстати, у игрока изначально нет — ее нужно нарисовать.

Именно в этот режим, как ожидается, добавят систему «перманентной жизни» — возможность не хоронить персонажа после каждой ошибки, а получать новый страх. Впрочем, можно будет играть и без этой функции.

Испытания

Это набор готовых сценариев для тех, кто уже прошел сюжет и соскучился в режиме выживания. Здесь игра ставит геймеру дополнительные задачи, вроде схватки с медведем и посещения абсолютно всех локаций.

Что будет с этим режимом Blackfrost: The Long Dark 2, пока неясно.