Советы по прохождению Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles наконец вышла, и тысячи людей впервые познакомились с одной из самых культовых тактических JRPG всех времен. Она, в отличие от многих игр, вдохновленных ей, обладает множеством не самых очевидных мелочей и нюансов. Портал Kotaku рассказал о том, что нужно знать при первом прохождении игры.

Оставляйте всех персонажей оруженосцами, пока они не получат JP Up

JP в терминологии Final Fantasy Tactics означает Job Points — очки, которые позволяют открывать способности в древе классов. Навык JP Up удваивает количество получаемых очков, что позволяет, по сути, прокачивать персонажей в два раза быстрее. Навык находится на третьей странице умений оруженосца в секции пассивных способностей.

Откройте Focus, если хотите оптимизировать гринд

Персонажи получают опыт и JP за успешные действия, будь то атаки, лечение, баффы или дебаффы. Из-за этого самый эффективный способ прокачки — это закупить много зелий, оставить одного противника в бою живым и по очереди ходить всеми персонажами, подлечиваясь по необходимости. У оруженосца есть навык Accumulate, повышающий атаку — и он никогда не промахивается. Персонажи могут использовать его на самих себя, чтобы не беспокоиться о дальности.

Получается, лучший метод гринда в Final Fantasy Tactics — открыть за нужных персонажей Accumulate и проматывать ходы в конце случайного боя, используя его. Поскольку навык можно назначить вторым, он пригодится вне зависимости от того, какой класс вы пытаетесь прокачать.

Держите в отряде хотя бы одного персонажа, владеющего предметами

Возможность воскрешать персонажей с помощью Phoenix Down — один из самых полезных навыков в Final Fantasy Tactics, потому что у павших персонажей есть всего три хода до того, как они превратятся в кристаллы. После этого смерть перманенты, и если Рамза умрет таким образом, то миссия будет провалена. Даже тщательно продуманные планы могут сломаться из-за какой-то случайности, и нет ничего хуже, чем смерть ценного героя в самом начале битвы.

Избыток JP — ваш лучший друг

В Final Fantasy Tactics много математических нюансов, которые не объясняются прямо. Например, один из самых важных моментов в прокачке героев — т.н. избыток JP. Всякий раз, когда персонаж зарабатывает очки, другие герои, участвующие в битвы, получают 20% от этих очков к тому же классу. Не важно, если им недоступен этот класс — очки все равно будут накапливаться.

У этого феномена есть два применения. Первое — чем больше персонажей в бою владеют одним классом, тем быстрее они могут его прокачать. А второе — избыток JP позволяет персонажам открыть один или два низкоуровневых навыка, не тратя время на прокачку того или иного класса. Например, если химик в вашей партии заработает 2 000 очков, то этого хватит, чтобы все остальные выучили Auto-Potion — один из самых полезных навыков контратаки в игре.

Растягивайте битвы как можно дольше, чтобы противники-люди превращались в кристаллы

Люди, погибающие в бою, могут превратиться либо в сундуки, либо в кристаллы. Первые не так уж и полезны, а вот вторые содержат в себе все навыки, которыми владел вражеский боец. Если ваш персонаж подберет такой кристалл, то ему откроются эти навыки, причем без необходимости тратить очки. Химик, рыцарь или лучник могут схватить кристалл вражеского белого мага, чтобы выучить много полезных второстепенных навыков, вроде Cure, Raise и Protect. Но для того, чтобы они были доступны, у героя должна быть открыта соответствующая профессия.

Рамза — отличный монах

Тематически кажется, что протагонист должен носить броню и сражаться в первых рядах… Но его также нельзя ставить под слишком уж большую угрозу, потому что он обязательно должен выжить. Монахи, даже притом, что они носят легкую броню, могут быть очень сильными, и Рамза, из-за его распределения характеристик — один из лучших кандидатов в монахи.

Обращайте внимание на храбрость и веру

У каждого персонажа в Final Fantasy Tactics есть знак зодиака и два числа рядом с именем. Первое — храбрость, определяющая, как много физического урона они наносят и получают. А второе — вера, показатель, связанный с эффективностью магических навыков. У персонажа с высокой верой заклинания чаще срабатывают корректно, но он также и более восприимчив к магии.

Помните об этих параметрах, выбирая, в каком направлении прокачивать персонажей. Например, в магические классы лучше записывать кого-то, чей показатель веры составляет 60-70 — то же самое можно сказать о храбрости и физических бойцах.