Bully называли симулятором травли после анонса

Эндрю Вуд, художник окружающей среды Bully, в интервью для журнала про ретро-гейминг затронул не только тему жёстких кранчей перед релизом приключений Джимми Хопкинса, но и первую реакцию аудитории на анонс игры. По словам Вуда, привыкшая к скандальным проектам Rockstar Games общественность моментально подумала, что Bully сфокусируется на травле других учеников.

© кадр из игры

В СМИ, основываясь на скриншотах и материалах из анонса, утверждали, что Bully станет пропагандой насилия и буллинга в школах, а также антиобщественного поведения в целом. А вот в Великобритании игре даже пришлось сменить название — «Хулигана» заменили на выражение Canis Canem Edit («Человек человеку волк», если переводить с латыни). Однако в Rockstar Games не шибко беспокоились из-за критики и призывов запретить выпуск Bully.

Ветеран студии вспоминает, что разработчики попросту смеялись над противоречивыми мнениями. Общественность фокусировалась на названии игры, однако сам сюжет Bully был высказыванием против травли в школах, извращенцев-физруков и других нелицеприятных явлений. Главный герой Джимми Хопкинс также задумывался в качестве хорошего парня с трудным детством — персонаж защищал слабых и боролся с несправедливостью.

Несмотря на негативную реакцию в СМИ в момент анонса Bully, Вуд признаёт — Rockstar Games нравилось даже такое внимание. Оно помогало продавать игры, в чём студия удостоверилась на примерах GTA и Manhunt.

Увы, у Bully до сих пор нет продолжения, а самым свежим продуктом в этой интеллектуальной собственности стало юбилейное издание для мобильных платформ Bully: Anniversary Edition. Оно вышло в 2016 году. Что касается потенциального продолжения, то бывший босс Rockstar Дэн Хаузер рассказывал, что Bully 2 не вышла из-за отсутствия человеческих ресурсов.