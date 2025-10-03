Silent Hill f почти вдвое обошла ремейк Silent Hill 2

Издание Famitsu поделилось данными о продажах физических копий видеоигр в Японии в период с 22 по 28 сентября. Лидером стал хоррор Silent Hill f — он вышел в расширенном доступе для владельцев Deluxe-издания 23 сентября, тогда как полноценный релиз состоялся 25 сентября. За короткий срок продажи составили 57,475 копий.

Отметим, что во всём мире Silent Hill f стала самой быстропродаваемой частью серии — первый миллион был достигнут спустя сутки после релиза. Для сравнения, Silent Hill 2 Remake дебютировала в Японии с 29 тысячами копий в релизную неделю (7-13 октября 2024 года), что явно говорит о заинтересованности аудитории как в новой части, так и в серии Silent Hill в целом.

На втором месте расположилась гонка Mario Kart World, а вот футбольный симулятор EA Sports FC 26 закрывает троицу лидеров. Причём речь идёт только про версию для PlayStation 5 — спортсим также расположился на восьмой строчке в версии для Switch 2.

Если говорить про железо, то лидером по продажам в Японии за неделю была Nintendo Switch 2 — гибридную консоль купили 44,150 раз. На втором месте идёт Switch OLED с более чем 14 тысячами проданных устройств, а первую тройку замыкает PlayStation 5. Консоль Sony купило 11,597 игроков.