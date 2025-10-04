2XKO, Battlefield 6, Bloodlines 2: во что поиграть в октябре

Осень — меланхоличная пора для всех, кроме геймеров, ведь перед наступлением зимы игровая индустрия оживает, и поток крупных релизов увеличивается. От файтингов до боевиков, ролевых игр и ностальгического инди — рассказываем, во что стоит поиграть в октябре.

© Steam

7 октября — 2XKO

Файтинг по франшизе League of Legends спустя много лет ожидания наконец доберется до официального раннего доступа! 2XKO — таг-файтинг, вдохновленный серией Marvel vs. Capcom и разработанный давними поклонниками жанра. В игре уже доступны Джинкс, Вай, Экко, Ясуо и многие другие популярные персонажи League of Legends, а в день старта раннего доступа также появится и Тимо.

9 октября — Absolum

Издатель Dotemu, подаривший фанатам ретро-битемапов Streets of Rage 4, выпустит Absolum — гибрид битемапа и roguelite-боевика, стилизованный под комикс. Игра предложит отправиться в путешествие по огромному королевству, чтобы вызволить магию из-под власти могущественной империи, и каждый забег будет непохожим на предыдущий благодаря случайным предметам и модификаторам. Кооперативный режим, как и положено жанру, в наличии.

10 октября — Little Nightmares 3

Третья часть серии «кукольных» хоррор-платформеров Little Nightmares тоже будет поддерживать полноценный кооператив — по факту, на взаимодействии двух персонажей построены многие головоломки. И неспроста: Little Nightmares 3 занимаются не авторы двух предыдущих игр, а студия Supermassive Games — создательница Until Dawn, The Quarry и антологии The Dark Pictures.

10 октября — Battlefield 6

EA возлагает большие надежды на Battlefield 6, и, если судить по итогам бета-тестирований, у игры есть шансы их оправдать. После оглушительного провала Battlefield 2042 разработчики из студии DICE решили вернуться к истокам серии: прежняя система классов, матчи 32 на 32 игрока, умеренные амбиции и акцент на производительность на ПК.

21 октября — Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Многострадальный сиквел Bloodlines доберется до релиза в середине октября, сменив уже несколько студий-разработчиков. Актуальной версией игры занималась The Chinese Room: создательница Dear Esther и недавней Still Wakes the Deep. Но ранние превью журналистов вызывают опасения — студия справилась с диалогами, а вот боевая система и прокачка будут далеки от оригинальной игры.

21 октября — Ninja Gaiden 4

После многих лет тишина франшиза Ninja Gaiden переживает ренессанс — и четвертая часть имеет шансы стать хитом. Над Ninja Gaiden 4 работали авторы одних из лучших современных боевиков, Team Ninja и PlatinumGames, и на этот раз игроку предстоит контролировать двух персонажей. Компанию легендарному Рю Хаябусе составит Якумо — ниндзя-новичок, который сразится с демонами и киборгами в проклятом Токио будущего.

22 октября — Dispatch

Dispatch — проект AdHoc Studio, основанной бывшими разработчиками Tales from the Borderlands и The Wolf Among Us. Игра расскажет комедийную историю об агентстве супергероев-неудачников: потеряв свой меха-костюм, протагонист вынужден временно стать диспетчером, отправляющим героев по вызовам. Авторы обещают множество решений, влияющих на развитие сюжета, сложные отношения внутри команды и актерский состав, совмещающий профессиональных актеров с видными персонажами из игровой (и около) индустрии.

29 октября — The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2 обещает стать классическим сиквелом в хорошем смысле слова — судя по всему, Obsidian Entertainment не собирается ломать то, что отлично работало в первой части. Поэтому игроков ждет очередное космическое приключение в компании эксцентричной команды, полное странных заданий, неожиданных сюрпризов и интересных решений.

30 октября — Arc Raiders

Embark Studios, известная по королевской битве The Finals, готовится выпустить свой следующий проект — extraction-шутер Arc Raiders. Игроки примерят на себя роли рейдеров в пост-апокалиптическом мире, которым предстоит выбираться из безопасных убежищ, чтобы искать ресурсы и полезные припасы. Но во время вылазок им грозят опасностью не только враждебные машины, захватившие Землю — другие рейдеры тоже всегда готовы поживиться легкой добычей.

31 октября — Mina the Hollower

Наконец, Mina the Hollower — долгожданный проект авторов Shovel Knight, одной из самых высоко оцененных инди-игр 2010-х. Игра вдохновлена ранними Castlevania и The Legend of Zelda: храброй мышке-приключенке Мине необходимо очистить таинственный остров от проклятия, орудуя кнутом и множеством других гаджетов.