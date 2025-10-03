Диск ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion потребует интернета

В сети обратили внимание на то, что в рекламных материалах физических копий Deluxe-издания The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered обновили оформление коробки. Теперь на обложке бокса с диском для PlayStation 5 и Xbox Series X появилась надпись о необходимости подключения к сети — это крайне огорчило игроков, которые ценят в физических копиях автономность и независимость от Интернета.

© кадр из игры

В социальных сетях геймеры считают, что нет смысла выпускать физические копии чего-либо, если для них всё равно требуется загрузка из сети. По мнению игроков, всё дело в «жадности» Bethesda и Microsoft. Главным плюсом дисков же называют то, что установить игру удастся даже через десятки лет и после возможного отключения серверов для загрузки.

При этом ситуация может быть не такой страшной, какой её видят игроки. Физическая копия ремастера «Обливиона» включает в себя код на получение контента Deluxe-издания — отсутствие бонусов на диске подтверждает обложка версии для PlayStation 5. Возможно, что загружать через сеть придётся не саму игру, а цифровые артбук и саундтрек — даже на PC они выполнены в качестве отдельного приложения.

Однако вероятность того, что всю игру или её весомую часть придётся загружать через сеть, остаётся высокой. Bethesda уже выпустила дисковую версию DOOM: The Dark Ages — шутер необходимо загружать из Интернета, причём на обложке версии для PS5 также имеется надпись Internet Required. Вероятно, правду о дисках The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered удастся узнать лишь после их появления на полках магазинов.