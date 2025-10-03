В Epic Games Store появилась предзагрузка игр

Компания Epic Games сообщила, что в их магазине появилась возможность предзагружать купленные игры. Функция доступна в приложении уже с 30 сентября.

© Чемпионат.com

У разработчиков теперь есть возможность открыть доступ к загрузке проектов пользователям, которые оформили предзаказ. Игроки смогут скачивать файлы купленной игры в Epic Games Store за пять дней до её выхода. Пока новая функция доступна лишь для некоторых проектов, но их количество будет расти.

Ранее глава компании Тим Суини заявил, что платформу Epic Games Store продолжат улучшать. Возможность предзагрузки игр появилась в магазине спустя более шести лет после его запуска.