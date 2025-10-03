Создатели Helldivers 2 объяснили, почему на PC игра весит 150 гигабайт

Arrowhead Game Studios объяснила, почему Helldivers 2 на PC весит так много — около 150 гигабайт. При том, что версии для консолей почти в три раза легче.

© кадр из игры

Разработчики заявили, что всё дело в необходимости дублировать данные для оптимизации игры под старые носители, в том числе HDD. В студии отметили, что не знают, сколько именно игроков используют HDD, но этот тип носителя указан в минимальных системных требованиях. Игра должна им соответствовать.

«Мы не можем устранить все дублирование, не увеличив время загрузки для механических жёстких дисков в 10 раз, и мы считаем, что это неприемлемо», — заявили в Arrowhead.

Тем не менее способы решения проблемы ищутся и даже находятся. Например, команда разработчиков уже нашла те дублированные данные, удаление которых не должно сказаться на общей производительности. Время загрузки у игроков с HDD увеличится, но не сильно. Без подобных последствий изменения невозможны, уверены в студии.

Ранее генеральный директор Arrowhead развеял надежды игроков на расширение лобби. Он отметил, что сейчас авторы работают над улучшением производительности, а увеличение числа игроков свыше четырёх очень больно ударит по этому показателю.