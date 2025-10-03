Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2025

Октябрь обещает стать первым громким месяцем осеннего сезона релизов: от Battlefield 6 до Vampire: The Masquerade 2, только найти бы на все время. А пока вы планируете предварительные заказы, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store раздают Nightingale: PvE-песочницу на выживание, где игрокам предстоит выживать в мире, сочетающем элементы стимпанка и фэнтези. Древа технологий, сбор ресурсов и строительство базы — это, конечно, здорово, но как насчет путешествий в параллельные миры через порталы, или изучения руин цивилизации фей? Nightingale по-прежнему пребывает в раннем доступе, а добавить игру на аккаунт можно до 9 октября.

© EGS

Not Raised By Wolves — миниатюрный шутер от третьего лица для тех, кто соскучился по Ratcher & Clank или Jak & Dexter. Лихой койот-стрелок должен с боем пробиться через древнюю фабрику машин, чтобы спасти своих щенят, а помогает ему в этом маленький робот-ассистент. По игре заметно, что она разработана студентами, но это совсем не умаляет ее достоинств.

© Steam

Подарок тем, кто изнывал от ностальгии по старым Flash-играм. А точнее, по Yetisports. Bouncemasters вдохновлена той самой мини-игрой, где нужно запускать пингвинов в полет с помощью бейсбольной биты — только здесь процесс обставлен еще комичнее. Биту можно заменить хоть на гитару, хоть на Перчатку Бесконечности, а сам пингвин, при правильном ударе, способен улететь в космос.

© Steam

Наконец, популярное аниме «Монстр №8» получило официальную адаптацию в форме тактической RPG. В Kaiju No.8 The Game игрок может собрать собственный отряд охотников на кайдзю и побороться с монстрами, которые появлялись в аниме. К тому же, актеры, озвучившие персонажей, вернулись к своим ролям.