В Китае выпустили уникальную видеокарту Nvidia на 20 ГБ

Китайская компания Fengpo представила собственную версию видеокарты GeForce RTX 3080, оснащенную 20 ГБ памяти GDDR6X вместо стандартных 10 ГБ. Официально NVIDIA такую конфигурацию никогда не выпускала, хотя ранее рассматривала возможность увеличения объёма памяти в этой модели, сообщает VideoCardz.

© Газета.Ru

Новинка получила игровую систему охлаждения и позиционируется как решение для геймеров, несмотря на упоминание ИИ-вычислений на упаковке. Упаковка также выделяется яркой коробкой с изображением аниме-персонажа.

Согласно проведенным китайской блогершей GPU Girl тестам, модифицированная GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти демонстрирует превосходство над актуальной RTX 5060 Ti (16 ГБ) в играх и при работе в LM Studio. Например, в бенчмарке 3DMark Time Spy новинка набирает 17 036 баллов и демонстрирует 160 fps против 14 837 баллов и 145 fps у RTX 5060 Ti (16 ГБ).

Конструктивно карта оснащена массивным трехслотовым кулером, заимствованным у модели PNY Verto RTX 4090. Внутри установлено 20 модулей памяти, расположенных с обеих сторон печатной платы.

Стоимость модифицированной версии в Китае составляет около $447 (около 36,2 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что в Epic Games Store бесплатно и навсегда дарят PvE-игру.