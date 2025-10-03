В Epic Games Store бесплатно отдают Nightingale

В рамках традиционной раздачи в Epic Games Store (EGS) для бесплатного скачивания стала доступна онлайн-игра Nightingale. Найти ее можно на главной странице в разделе «Бесплатные игры».

Nightingale — это многопользовательская PvE-игра в жанре survival с викторианским антуражем, события которой разворачиваются в альтернативной вселенной, где после катастрофы на Земле человечество вынуждено искать новый дом в других мирах. Игрокам предстоит исследовать опасные биомы, добывать ресурсы, создавать оружие и снаряжение, а также строить собственные поместья и поселения с наемными рабочими.

Разработкой Nightingale занимается канадская студия Inflexion Games, основанная Аррином Флинном, бывшим генеральным директором BioWare. Игра вышла в раннем доступе в начале 2024 года. Максимальный онлайн в Steam превысил 47 тыс. игроков, а доля положительных отзывов составила 67%. В Epic Games Store проект оценен в среднем на 4,3 из 5.

Раздача продлится до 9 октября 18:00 по московскому времени. Забрав игру в свою библиотеку, пользователи смогут загрузить и играть в нее в любое время.

