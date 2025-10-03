Обновленная PS5 Pro уже появилась в первых магазинах Европы

Европейские пользователи заметили в продаже первые экземпляры обновленной PlayStation 5 Pro.

© Ferra.ru

Как сообщает инсайдер Billbil-kun, консоль была замечена на Amazon, хотя Sony пока не делала официального анонса новой ревизии. По словам источника, внешне заметных изменений в приставке и контроллере DualSense нет.

Ранее даже сертификаты ЕС не указывали на обновленную версию геймпада. Однако внимательные покупатели обнаружили в описании товаров упоминание о «новом DualSense», что поставило вопрос о возможных доработках.

Окончательный список изменений станет известен лишь после того, как устройства поступят к первым владельцам.

Напомним, что в случае с PS5 Slim компания кардинально переработала конструкцию, изменив систему охлаждения и внутреннюю архитектуру. В случае с PS5 Pro эксперты ожидают, что Sony сосредоточится на повышении производительности и оптимизации работы консоли.