Keychron представила первую керамическую магнитную клавиатуру

Компания Keychron запустила кампанию на Kickstarter для Q16 HE 8K — первой механической клавиатуры с керамическим корпусом и колпачками.

© Ferra.ru

Разработчики делают ставку на необычный материал, который отличается прочностью, устойчивостью к износу и особой акустикой при наборе текста. Керамика придает устройству премиальный внешний вид и меняет саму тактильную отдачу.

Клавиатура выполнена в компактном 65%-формате, что позволяет сэкономить место на столе без отказа от основных клавиш. В основе — магнитные переключатели Lime с TMR-сенсорами, обеспечивающие более точное и быстрое срабатывание.

© TechPowerUp

Поддерживается частота опроса 8000 Гц, что в восемь раз выше стандартных игровых моделей, а система сканирования с чувствительностью до 0,01 мм позволяет тонко настраивать глубину нажатия и использовать аналоговый ввод.

Настройка клавиатуры осуществляется через веб-приложение Keychron Launcher без дополнительного софта. Цена новинки начинается с $220, а первые поставки запланированы на декабрь 2025 года.