Процессоры Intel Nova Lake для десктопов перейдут на новый сокет LGA 1954

Intel официально раскрыла архитектурные детали грядущих процессоров Nova Lake (клиентские системы) и Diamond Rapids (серверы), подтверждая использование новых ядер Coyote Cove (P-Core) и Arctic Wolf (E-Core).

Эти решения станут преемниками Cougar Cove и Darkmont, которые дебютируют в линейке Panther Lake.

Nova Lake-S для настольных ПК ожидается во II половине 2026 года и предложит до 52 ядер в топовых моделях. Платформа получит новый сокет LGA 1954, что означает обновление материнских плат и, вероятно, поддержку новейших интерфейсов памяти и ввода-вывода.

Мобильные Nova Lake-HX будут включать до 28 ядер, а графический модуль будет основан на архитектуре Xe3.

На серверном рынке Intel выведет Diamond Rapids с архитектурой Panther Cove P-Core и числом ядер до 256. Эти CPU поступят во II полугодии 2026 года и будут конкурировать с AMD EPYC на Zen 6.

SMT в них отсутствует, но Intel уже признала эту ошибку и планирует вернуть технологию в следующем поколении — Coral Rapids.