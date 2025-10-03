Resident Evil Requiem добавили в список желаемого 2 млн человек

Capcom сообщила, что Resident Evil Requiem, судя по всему, очень сильно ждут. Игру добавили в список желаемого более 2 млн человек.

События будущего проекта развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей монстров и должна выбраться на свободу.

Resident Evil 9: Requiem — девятая игра основной серии знаменитого хоррора. Разработчики описывают сиквел как новую эру ужасов. В игре также будет русский перевод, в том числе озвучка.