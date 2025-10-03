FIFA представила футбольную аркаду в формате 5-на-5 FIFA Hero

FIFA представила футбольную аркаду в формате 5-на-5 FIFA Heroes. Над ней работает Enver Studio. Релиз на Switch, iOS, Android и неназванных PS и Xbox намечен на 2026 год. Модель распространения не указывают.

© FIFA Hero

Особенностью FIFA Heroes станет то, что в матчах участвуют не только реальные спортсмены, но и вымышленные персонажи из фильмов и сериалов, а также маскоты чемпионатов мира. Так, на газон выйдут белоголовый орлан Клатч, лось Мэйпл и ягуар Зайю — маскоты ЧМ-2026, который пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике. У них будут «суперспособности» и «спецприемы».