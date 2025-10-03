На Lego-наборе Game Boy смогли запустить настоящие игры

Lego ранее запустила набор по Game Boy в продажу. Но в Австралии одна энтузиастка уже создала её рабочую версию, способную запускать настоящие игры. Natalie the Nerd, — дизайнер плат и моддер Game Boy. Она встроила настоящие чипы с консоли и плату собственной разработки в Lego-конструкцию.

© Ferra.ru

Чтобы поместить всю электронику в Lego-консоль, Натали создала плату размером меньше обычного картриджа. Маленький экран пришлось встроить, удалив несколько кирпичиков Lego. Кнопки пока не установлены непосредственно на плату. Для питания используется USB-C.

© Natalie the Nerd

© Natalie the Nerd

© Natalie the Nerd

© Natalie the Nerd

© Natalie the Nerd

Натали планирует поделиться своей схемой и комплектующими с другими энтузиастами, так что опытные любители могут повторить её работу. Она выпустит всё, когда будет “полностью довольна результатом”.