6-гиговую GTX 1060 проверили в играх в 2025 года

В одном из выпусков на YouTube-канале EDWARD Gaming выяснили, как в Full HD показывает себя GTX 1060 6 ГБ.

Тестовый стенд включал процессор Intel Core i7-13700 5.2GHz, видеокарту ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 GOLD, матплату ASUS ROG Strix B760-A, оперативную память DDR5 32GB Corsair Vengeance PRO 6000Mhz 2X16GB, NVMe Samsung 990 PRO 2TB/Samsung 990 PRO 4TB/Samsung 990 PRO 4TB, HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache/8TB Gold 8 To WD8004FRYZ 256MB Cache, блок питания ASUS ROG STRIX 1000W Gold Aura White Edition, операционную систему Windows 11 Pro Build 22631.

В Counter Strike 2 с графикой Low средняя производительность составляла 291 к/с.

Far Cry 6 запускалась с пресетом Medium. Средний FPS равнялся в этой игре 56 к/с.

Forza Horizon 5 шла на настройках графики High. Средняя частота кадров здесь находилась на уровне 93 к/с.

В GTA V с графикой High, FSR 3 AA удалось в среднем получить 81 к/с.

Marvels Spider-Man 2 запускалась с графикой Low, FSR 3.1 Q + FG. Средняя производительность здесь находилась в районе 85 к/с.

Вывод

В среднем частота кадров у GeForce GTX 1060 в современных играх составляла 70 к/с.