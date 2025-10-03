Logitech представила гарнитуры с ИИ-шумоподавлением

Logitech показала две новые гарнитуры для офиса — беспроводную Zone Wireless 2 ES и проводную Zone Wired 2. Обе модели оснащены микрофонами с искусственным интеллектом, которые отсекают посторонние звуки, и адаптивным активным шумоподавлением (ANC).

© Ferra.ru

Zone Wireless 2 ES сертифицирована для Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Проводная Zone Wired 2 имеет те же функции, но работает по USB — не требует зарядки и “стабильна в загруженных сетях”.

Управлять гарнитурами можно удалённо через сервис Logitech Sync, а настройки ANC и звука доступны в приложении Logi Tune. Zone Wireless 2 ES работает до 25 часов в зависимости использования.

© Logitech

Модели доступны в розовом, белом и графитовом цветах. При производстве использованы переработанные материалы и заменяемые детали.

Zone Wireless 2 ES — от $159,99, в продаже с ноября.

Zone Wired 2 — $129,99, в продаже с декабря.