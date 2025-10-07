Как включить Secure Boot для Battlefield 6 и Black Ops 7: гайд

Battlefield 6 и Call of Duty: Black Ops 7 потребуют от ПК-игроков поддержки функции Secure Boot в рамках борьбы с читерами. Портал GameSpot рассказал, как ее включить.

© Steam

Как проверить, включена ли функция Secure Boot

Нажмите сочетание клавиш Win + R. На экране появится строка «Выполнить». Введите команду msinfo32 и нажмите Enter. Найдите в окне системной информации следующие строки. «Режим Bios» должна показывать UEFI, а «Состояние безопасной загрузки» — вкл.

Как включить Secure Boot

Открыть BIOS можно разными способами в зависимости от производителя видеокарты. У каждого бренда есть определенная клавиша, на которую надо нажимать в процессе загрузки системы: чаще всего F2, F10, F12 или Delete. На Windows 11 вы также можете перезагрузить компьютер в режим восстановления.

Открыв BIOS, вы увидите одно из двух меню: либо Security, либо Boot. Иногда оба одновременно. В одном из них и находится переключатель режима безопасной загрузки, или Secure Boot — активируйте его. После этого сохраните настройки и перезагрузите систему.