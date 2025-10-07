Лучшие классы в Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Final Fantasy Tactics известна своей хитрой, невероятно гибкой системой профессий, и переиздание The Ivalice Chronicles сохранило ее нюансы. Портал kotaku.com поделился списком лучших классов в игре и рассказал, кого стоит прокачивать в первую очередь.

10. Оратор

Final Fantasy любит экспериментировать с необычными классами персонажей, и в Final Fantasy Tactics экспериментальную роль играют ораторы. Они разговаривают и владеют огнестрельным оружием. Оратора нельзя назвать особенно мощным или эффективным, но он достаточно гибкий: противника можно как запугать, так и превратить в курицу. Причем способности оратора не требуют маны и времени.

9. Геомант

Что если бы у рыцаря был доступ к магии? Геомант — аналог синего мага в Final Fantasy Tactics. Классу доступны мечи и щиты, но они также могут атаковать издалека с помощью стихийной магии, тип которой зависит от окружающего ландшафта. При этом у каждой атаки есть шанс применить тот или иной негативный эффект, вроде замедления и окаменения.

8. Драгун

Драгуны — танки в стильной броне, способные атаковать с дистанции в две клетки благодаря длинным копьям. К тому же, при движении они могут игнорировать перепады высоты, а прыжок позволяет им нападать на отдаленных противников, большую часть хода оставаясь вне опасности.

7. Черный маг

У черных магов самый высокий прирост магической атаки в игре, что позволяет им время от времени создавать огромные взрывы — под раздачу могут попасть как враги, так и союзники, включая самих черных магов.

6. Белый маг

Наиболее универсальная магическая специальность. Белый маг может не только воскрешать павших союзников, но и атаковать врагов святым уроном. По аналогии со способностью черных магов Flare, заклинание Holy бьет по одной клетке, что позволяет уничтожать врагов, не опасаясь дружественного огня. Единственный недостаток лишь в том, что все способности белых магов стоят много маны.

5. Призыватель

Призыватели владеют самыми мощными атакующими заклинаниями в игре, и, в отличие от черных магов, не рискуют причинить вред союзникам, попавшим в область атаки. Циклоп и Бахамут наносят огромный урон, причем в The Ivalice Chronicles время их призыва улучшили. А Лич — незаменимый помощник в битвах с поздними боссами, где у врагов может быть свыше 1 000 единиц здоровья. Наконец, Голем — отличный боец поддержки, впитывающий огонь лучников между ходами.

4. Ниндзя

Мастера парных клинков, ниндзя может похвастать отличной мобильностью. При желании его можно наделить достаточно высоким рейтингом уклонения, чтобы нивелировать проблему маленького запаса здоровья. Метательные ножи не лучшие в классе, но вполне подойдут, чтобы добивать противников издалека.

3. Самурай

Самурай — еще один вариант ответа на вопрос «что было бы, будь у рыцарей магия». Навыки иайдо зависят от магической атаки и позволяют самураю лечиться, баффать союзников, дебаффать врагов и наносить урон по большой площади без угрозы дружественного огня. Поначалу самурай может быть дорогой инвестицией из-за того, что меч способен случайно сломаться, но большая выживаемость по сравнению с ниндзей и геомантом делает его привлекательной опцией.

2. Химик

Химик доступен игроку уже в начале прохождения и выступает настоящей рабочей лошадкой боевой экономики Final Fantasy Tactics. Их навыки не очень зрелищные, но приносят невероятную выгоду: для лечения союзников им не нужно тратить ману или время на заклинания. У химиков также есть огнестрельное оружие и способность автоматически находить спрятанные предметы.

1. Монах

Монахам не нужны оружие и броня. Они обладают самым высоким приростом физической атаки в игре. У монахов есть инструменты для дальнего боя и возможность поднимать павших союзников, а также сбрасывать статусные эффекты бесплатно. Помимо этого, монах — единственный класс, который может восстанавливать ману нескольким персонажам одновременно. Единственный крупный недостаток — способности монаха учитывают перепады высоты, что вынуждает планировать ходы более тщательно.