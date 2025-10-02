Capcom похвалили за внимание к деталям в Resident Evil Requiem

Наблюдательные фанаты Resident Evil как-то обратили внимание на некоторые изменения в последних трейлерах Resident Evil Requiem. В частности на ноутбук Грейс, экран которого, кажется, теперь находится под более удобным углом, а также на слегка задранную футболку, когда героиня висит головой вниз.

© кадр из игры

В Capcom официально подтвердили момент с ноутбуком — это небольшое, но «реалистичное» изменение уже внесли и в саму игру.

«Всё верно. Грейс действительно было трудно видеть экран ноутбука, на что указали многие фанаты. Поэтому мы поспешили отрегулировать угол наклона и переделали его в основной игре», — официальный аккаунт Resident Evil в соцсетях.

В комментариях к посту Capcom активно хвалят за такое внимание к деталям. При этом многие фанаты не понимают, почему Грейс до сих пор сидит на кровати в обуви.

© Resident Evil Requiem

Отдельные пользователи также отметили, что подобные мелочи совершенно не заслуживают внимания и правок. А вот ремейк Resident Evil 3, к примеру, в своё время как раз стоило «поправить».

Resident Evil Requiem выходит 27 февраля 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2 с русской озвучкой.

Фанаты замерли в ожидании свежих новостей, но Capcom пока ограничивается только общими подробностями, рассказывая о битвах с боссами, персонажах и не только.

В 2026 году серии Resident Evil исполнится 30 лет.