Первый хотфикс Hades 2 исправил кучу багов и обновил локализацию

Supergiant Games выпустила первый хотфикс для релизной версии Hades II, которая вышла 25 сентября и получила восторженные отзывы критиков. Обновление направлено исключительно на борьбу с различными ошибками — о каких-то разработчики рассказали детально, другие же объединили во фразу «прочие мелкие исправления». Рассмотрим главное!

© кадр из игры

Студия лишила Hades 2 некоторых сбоев, приводящих к вылету игры. А с установленными модификациями выполнение заклинаний будет происходить корректно — до хотфикса они могли не сработать. Также игроки смогут без проблем покинуть локации, на которых ранее мог случиться софтлок. А ещё были обновлены переводы на различные языки, а совместимость управления с китайской раскладной была улучшена.

Другие изменения касаются различных персонажей и противников. Вероятно, в дальнейшем Hades 2 продолжит получать лишь подобные технические обновления — Supergiant Games захотела уйти в тень и на данный момент даже не планирует создавать третью часть серии.

Напомним, что вскоре после релиза Hades 2 побила свой рекорд пикового онлайна в Steam, который был поставлен в период раннего доступа. А обзор рогалика, доступного на PC и Nintendo Switch, подготовил автор Игромании. Он оценил разнообразие и большие возможности для билдостроения.