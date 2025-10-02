Ветеран Dragon Age Марк Дарра высказался о возможных покупателях студии BioWare

Марк Дарра, бывший продюсер серии Dragon Age и один из ключевых создателей серии, высказался о переходе Electronic Arts в формат частной компании благодаря сторонним инвестициям. Аналитики считают, что EA может продать часть студий и сосредоточиться на играх-сервисах. А вот Дарра пофантазировал на тему того, кто может стать потенциальным покупателем BioWare — разработчиков Mass Effect и Dragon Age.

© кадр из игры

Дарра уверен — у BioWare есть надежда на светлое будущее в случае продажи. По мнению ветерана индустрии, больше всего добавить Mass Effect в свои активы хотели бы Microsoft или Sony. Однако разработчик не исключает, что купить студию могут и другие гиганты в лице Amazon и Disney. Дарра подчёркивает, что всё это лишь «возможно» — он не знает никакой инсайдерской информации и лишь высказывает своё личное мнение.

А какие из этих вариантов звучат наиболее логично? Microsoft неоднократно выкупала разработчиков, но после многомиллиардной сделки с Activision Blizzard вряд ли удастся предложить крупную сумму за BioWare. А вот Sony фокусируется на одиночных играх, из-за чего Dragon Age и Mass Effect могут стать отличным пополнением в портфолио эксклюзивов PlayStation. Что касается Amazon, то компания трудится над сериалом по Mass Effect — почему бы не взять под своё крыло и видеоигры?

В данный момент в разработке находится новая Mass Effect. Новостей не так много, но в начале года геймдиректор призвал фанатов не беспокоиться за будущее серии.