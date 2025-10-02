CD Projekt предложила игрокам проголосовать за спасение GTA 4 в GOG

Grand Theft Auto IV — это довольно многострадальная часть культовой серии боевиков, которая критикуется из-за проблем на PC и до сих пор не вышла на актуальных консолях. Однако CD Projekt загорелась желанием сохранить игру для будущих поколений и предложила геймерам проголосовать в «дримлисте» за появление игры в магазине, что якобы поможет в реализации планов.

© кадр из игры

В момент написания новости практически 18 тысяч пользователей проголосовало за появление GTA 4 в GOG. Страница игры в Dreamlist существует уже некоторое время — там геймеры описывают основные проблемы боевика на PC. Например, актуальная версия в Steam «сломана» на 32-х битных системах и не включает в себя мультиплеер, а также плохо оптимизирована.

Как CD Projekt может исправить ситуацию? Во-первых, выпустить GTA 4 без DRM-защиты — сейчас для игры нужны привязка аккаунта Rockstar Games и запущенный лаунчер разработчиков. Во-вторых, приключения Нико Беллика наверняка бы стали частью GOG Preservation Program — инициативы, которая призвана улучшить игры для современных PC и сохранить их для будущих поколений. Не так давно туда включили оригинальную «Готику» и не только.

Отметим, что большое количество голосов в «списке мечты» не гарантирует появление игры в GOG. Например, уже много лет там висит шутер Will Rock, что никак не сдвинуло первый цифровой релиз легендарной игры с мёртвой точки. Однако потенциально интерес геймеров к GTA 4 должен стать индикатором для Take-Two Interactive — обязанности по сохранению игры GOG возьмёт на себя, а издатель будет получать процент с продаж.

При этом есть шанс, что Rockstar Games уже сама разрабатывает обновлённую версию GTA 4 для актуальных консолей. Слухи об этом ходят уже некоторое время, но переиздание может оказаться банальным портом без нового контента или графических улучшений — именно так произошло с Red Dead Redemption.