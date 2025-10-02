Автор Final Fantasy 7 назвал освещение важнейшим элементом графики на Switch 2

Геймдиректор Final Fantasy VII Remake Наоки Хамагути рассказал, как команда смогла сохранить качественный визуал в версии для Nintendo Switch 2.

© кадр из игры

Хамагути отметил, что простого порта в случае ремейка не хватило бы, поэтому программистам пришлось поработать над масштабной оптимизацией. Важнейшей частью во внешнем виде геймдиректор назвал освещение. Он уверен, что свет в современных играх оказывает колоссальное влияние на графику в целом.

Команда ремейка Final Fantasy 7 настояла на том, чтобы освещение на Switch 2 было таким же, как в версии для PS5. Иначе, уверен Хамагути, картинка была бы «дешевой». Чтобы не перегружать железо, нагрузку снизили в других местах. Например, в тумане и эффектах способностей.

Хамагути назвал Nintendo Switch 2 «потрясающей» и заверил, что хорошую игру можно сделать, если правильно использовать мощности гаджета.

Напомним, что ремейк Final Fantasy 7 выйдет на Nintendo Switch 2 и Xbox Series 22 января 2026 года. Изначально релиз состоялся в 2020 году на PS4, а позже игру адаптировали для PS5 с обновлением Intergrade.