Starbreeze сокращает сотрудников из-за отмены игры по Dungeons & Dragons

Компания Starbreeze отменила проект под названием Project Baxter, который должен был стать игрой по Dungeons & Dragons. Из-за этого часть сотрудников потеряет работу.

© кадр из игры

В августе прошлого года Starbreeze сообщала, что ищет партнёров для совместной работы. Предполагалось, что игра выйдет в 2026 году, однако Project Baxter отменили.

Из-за этого в компании пройдут сокращения. По данным СМИ, под волну увольнений попадут 44 человека, включая подрядчиков и штатных сотрудников. В Starbreeze на данный момент не смогли подтвердить точное число людей, которых сократят. При этом некоторые члены Baxter будут переведены на другую работу.

Генеральный директор Starbreeze Адольф Кристьянссон заявил, что Starbreeze сосредоточится на PayDay. Руководитель компании заверил, что игрокам смогут предложить больше контента, а обновления будут выходить быстрее.

Ранее Starbreeze ввела подписку для PayDay 2, позволяющую за 239 рублей в месяц получить доступ ко всем доступным DLC. Игроки такое решение не оценили и обвинили разработчиков в жадности.