У игроков Silent Hill f в Steam забирают полученный по ошибке бонусный контент

Некоторые игроки Silent Hill f в Steam по ошибке получили бонусный контент, который полагался за предзаказ или входит в состав издания Deluxe. Konami несколько дней изучала проблему и наконец выпустила патч, прикрывающий лавочку щедрости.

© кадр из игры

Обладатели стандартного издания Silent Hill f с бонусами из расширенного издания и бонусами, полученными за предварительный заказ, не владеющие правами собственности на упомянутые материалы, потеряют к ним доступ. Это касается дополнительных скинов, омамори и набора предметов.

В первых двух случаях игра автоматически вернёт стандартный облик и уберёт экипированные амулеты. Тем временем уже активированные предметы останутся в инвентаре.

Silent Hill f доступна на PC, PS5 и Xbox Series (всё ещё не в России). Новый хоррор не смог обойти ремейк Silent Hill 2 по пиковому онлайну в Steam, но зато обогнал его по скорости продаж.

Konami же хочет продолжать экспериментировать в новых играх серии.