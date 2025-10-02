La Quimera получил патч с балансом сложности и превью новых миссий

Ветераны серии Metro, весной выпустившие шутер La Quimera в раннем доступе, показали ролик с будущими новинками игры. Напомним, что она ужаснула критиков, а её отзывы в Steam до сих пор остаются смешанными. Видимо, это не повлияло на планы разработчиков — они планируют порадовать игроков новым контентом.

© кадр из игры

В геймплейном ролике, который длится более трёх минут, показывают различные будущие миссии. Первые три задания, доступные на данный момент, стали лишь «началом» для La Quimera. А в дальнейшем игроки могут рассчитывать на появление как минимум четырёх новых миссий из видео. Это Cave, Evacuation, The Core и The Rat. Судя по ролику, в них получится и на открытой местности пострелять, и заглянуть в тёмные коридоры, и посмотреть на величественные по своим размерам сооружения.

Немногочисленные игроки в комментариях под роликом разделились на два лагеря. Кто-то хочет с нетерпением исследовать новые миссии, которые по антуражу напоминают Crysis и даже Half-Life. Другие же перестали верить разработчикам и надеются, что следующая часть Metro не подведёт так, как это сделала La Quimera.

Отметим, что 29 сентября La Quimera неожиданно получила патч (последнее обновление в виде хотфикса выходило в июле). Разработчики поменяли баланс всех сложностей и увеличили живучесть игроков на лёгком и нормальном уровнях. Также противники начали бросать меньше гранат, а игра лишилась различных багов и заполучила улучшенную производительность.