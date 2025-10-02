Выживач с динозаврами Deathground выйдет в раннем доступе

Кооперативный шутер с элементами выживания Deathground получил новый трейлер и дату выхода в раннем доступе — 7 октября.

© кадр из игры

В Deathground игроки группами до четырёх человек будут бороться с не самыми распространёнными для жанра противниками — динозаврами. Разработчики обещают уникальные уровни, реактивный ИИ противников и уникальную атмосферу мрачного окружения. Для самых смелых будет режим прохождения в одиночку.

7 октября откроется ранний доступ к игре, а план по развитию у авторов уже готов. В ближайшее время собираются выпустить две новые локации, две миссии и новый тип противников.

Полноценный релиз Deathground ожидается в 2026 году. Русского языка в игре нет.