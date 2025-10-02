Почему сделка по продаже EA — плохой знак для игровой индустрии?

В понедельник игровую индустрию потрясла новость о том, что EA, один из крупнейших издателей игр открытого акционерного типа, перейдет в частную собственность в результате сделки. Группа инвесторов выкупила компанию за $55 млрд, и, если соглашение будет одобрено регуляторами и акционерами, покупка будет самой дорогой сделкой с привлечением займа за всю историю индустрии. Портал PC Gamer рассказал, почему некоторые эксперты настроены очень скептично.

© Steam

EA с 1990 года была акционерной компанией открытого типа: доли различных лиц и предприятий определялись распределением акций, которые покупались и продавались на бирже. У подобной формы организации бизнеса есть свои преимущества, самое очевидное из которых — возможность привлекать финансовые ресурсы за счет продажи акций.

Но у открытых акционерных компаний есть и недостатки, особенно если говорить о творческой и развлекательной индустриях. На рынке царит эпоха преимущественного права акционеров: теории, согласно которой заработок прибыли для акционеров должен быть единственным ориентиром, определяющим корпоративную стратегию.

Неутомимая погоня за максимизацией прибылей зачастую отдает предпочтение краткосрочному выгоде превыше качества, творческой ценности и безопасности сотрудников. Что, в свою очередь, выливается в стратегию выпуска игр с минимальными рисками, хищнические схемы монетизации, массовые сокращения и закрытия студий. Каждый из перечисленных пунктов в тот или иной момент омрачил репутацию EA.

На этом фоне не трудно понять, почему новости о переходе EA в частную собственность могут звучать позитивно. Но стоит понимать, что, хотя компания перестанет быть на милости биржевого рынка, контроль со стороны частных инвестиционных фондов тоже представляет определенные риски.

По сути, частные инвестиционные фирмы — это фирмы по менеджменту инвестиций, которые привлекают ресурсы из разных источников, после чего используют совмещенный капитал для покупки компаний. Чаще всего они покупают другие частные компании, но иногда, как в случае Electronic Arts, они приобретают и открытые акционерные компании.

Обычно частные инвестиционные фирмы покупают или получают доли в «состоявшихся» компаниях, у которых есть потенциал для долгосрочного развития и проблемные сферы, где можно поработать над генерацией дополнительной прибыли. Если говорить конкретно об EA, то некоторые аналитики с Уолл-Стрит считают, что издатель может показать лучшие результаты в области мобильных прибылей.

Цель покупки той или иной компании частной инвестиционной фирмой — оптимизация бизнеса для долгосрочной выгоды за счет совершенствования отстающих сфер развития. Однако подобные фирмы приобрели зловещую репутацию из-за того, что они нередко пожирают собственные приобретения, выжимая прибыль ценой компании и ее сотрудников.

Процесс начинается с выкупа актива при помощи займа — самой распространенной формы приобретения собственности среди частных инвестиционных фирм. Компанию покупают за счет сочетания занятых денег, или долга, и частных финансов. После этого баланс приобретенной компании используется как гарантийное обеспечение займа, оформленного для покупки.

Таким образом, именно имущество новоприобретенной компании, а не самой фирмы, становится залогом. Инвесторы могут ограничить объем капитала, который они способны предоставить для выкупа, параллельно ограничивая свои финансовые риски в случае, если взятые взаймы средства не получится отдать. Для справки, в случае EA эта сумма составляет $20 млрд.

Но не означает ли это, что частная инвестиционная фирма скидывает кредиты на свои компании, после чего может выжать из них все соки и избежать любых последствий при банкротстве? Так и есть. Некоторые фирмы этим и промышляют.

Если инвестиционный фонд не слишком озабочен долгосрочным выживанием компании, то у него есть мириады способов изъять из него максимум прибыли. На рынке бывали случаи, когда частные фирмы опустошали штаты компаний и поднимали цены, чтобы получать неустойчивые прибыли, после чего быстро сматывали удочки до того, как низкое качество продукта убивало продажи. Другие ликвидировали имущество компаний, принося инвесторам деньги за счет продажи недвижимости, филиалов и интеллектуальной собственности.

Иногда это распроданное имущество лишь загоняет компании глубже в долги через договоры о продаже с одновременной арендой — организациям приходится платить аренду за собственные же офисы. Тем временем, инвестиционная фирма наверняка получает дополнительный комиссионный процент «за менеджмент»: по стандартным условиям, 2% от имущества компании ежегодно, 20% от любой прибыли выше определенной планки.

По данным доклада, созданного на основе статистики S&P, в 2024 году на компании под контролем частных инвестиционных фирм пришлись 10% от всех корпоративных банкротств и 50% случаев банкротства с задолженностью свыше $500 млн. При этом сами фирмы часто выходят из ситуации без финансовых потерь.

Тем не менее, многие аналитики и инвесторы не очень беспокоятся о судьбе EA под частным контролем. Отчасти из-за участия PIF — инвестиционного фонда из Саудовской Аравии, который не обязательно будет принимать те же решения, что и другие партнеры.

Для контекста, PIF раньше уже владела 9,9% долей в EA. Фонд был создан в 1971 году, чтобы диверсифицировать экономические интересы государстве через международные инвестиции. За последние годы он потратил миллиарды долларов на покупку спортивных команд, организацию киберспортивных турниров, партнерства в сфере кино и приобретение долей во многих крупных игровых компаний, от Take-Two до Nintendo. Некоторые правозащитники обвиняют PIF в попытке обелить репутацию страны, известной нарушениями прав человека.

Помимо этого, председателем PIF служит Мухаммед иибн Салман — наследный принц Саудовской Аравии и премьер-министр страны. На этом фоне часть геймеров выразила беспокойство, что игры EA перейдут под контроль сомнительного режима, но в корпоративной рассылке CEO компании Эндрю Уилсон заявил, что «ценности Electronic Arts останутся неизменными».