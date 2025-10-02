Техподдержка Rockstar могла продавать данные игроков GTA 5 хакерам

Блогер Mors Mutual Insurance, который специализируется на играх Rockstar Games, поделился расследованием. По его словам, техническая поддержка студии пошла на сотрудничество с хакерами — они подкупили сотрудников, чтобы получить доступ к административным инструментам. Это позволило красть аккаунты игроков и организовать «чёрный рынок».

© кадр из игры

Причём на прислуживание мошенникам пошли не ветераны Rockstar, а сотрудники службы поддержки на аутсорсе. С помощью полученных инструментов хакеры могли стирать данные аккаунтов, красть личную информацию и электронную почту, менять теги банды и банить игроков. Что касается чёрного рынка, то расценки якобы следующие: за 150-300 долларов можно выкупить тег банды, тогда как за 50 тысяч долларов предлагается полный доступ к инструментам техподдержки Rockstar.

Сообщается, что хакеры с помощью своих услуг зарабатывают более 10 тысяч долларов в месяц. Причём Rockstar Games якобы подала в суд на некоторых продавцов «эксплойтов», но платформа Social Club (которая практически прекратила существование в июле) остаётся уязвимой. Видимо, речь про аккаунты игроков.

Автор ролика с расследованием утверждает, что хакеры не только показали ему административное меню, но и назвали его личные данные. Теперь вопрос стоит в том, сможет ли Rockstar Games обеспечить защиту поклонникам к выходу GTA 6.