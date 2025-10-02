В Казани в рамках российско-индийского форума пройдет киберспортивный турнир

Призовой фонд в 150 тысяч рублей разыграют участники киберспортивного турнира по Counter-Strike 2 и EA Sports FC 25 (FIFA 25) в Казани. Он пройдет в рамках первого бизнес-форума "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность", который, напомним, состоится в столице Татарстана 8-9 октября.

© Российская Газета

Данные дисциплины для турнира выбраны не случайно - обе занимают лидирующие позиции на цифровых площадках по количеству игроков, а мировые состязания привлекают миллионы зрителей. Кроме того, киберспорт в 2024 году был признан олимпийской дисциплиной, уже в 2027 году в Саудовской Аравии пройдут первые олимпийские киберспортивные игры.

Турнир в Казани состоится 8 октября. В нем примут участие 48 команд - более 100 киберспортсменов из России и Индии сойдутся на современной киберспортивной арене с лучшим игровым оборудованием для настоящих геймеров в ИТ-парке им. Башира Рамеева.

Ведущим турнира выступит Арни Дворам - фристайл-артист и ведущий имиджевых, официальных и спортивных мероприятий, медиаинфлюенсер.

Состязания по дисциплине Counter-Strike 2 между командами по 5 киберспортсменов пройдут на картах крупнейших мировых турниров серии Major.

Напомним, деловая программа первого бизнес-форума "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" включает сессии по ключевым направлениям: инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, ИТ и цифровые технологии, медицина, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия и медиасфера.

Кроме того, в рамках форума состоится кинофестиваль с участием режиссеров из Индии, научно-практические лекции в Казанском федеральном университете, а также товарищеский матч по крикету среди студенческих команд двух стран. Мероприятие проводится при поддержке Посольства Индии в РФ.