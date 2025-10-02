Главных героев Bloodlines 2 озвучили актеры из серий Age of Mythology и Prince of Persia

Главных героев Bloodlines 2 озвучили актёры из серий Age of Mythology и Prince of Persia
Paradox Interactive и The Chinese Room представили основных актёров озвучки Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 в свежем ролике.
- Главный герой женского пола — Хара Яннас (Афина в Age of Mythology: Retold)
- Главный герой мужского пола — Томми Симʼаан (Саргон в Prince of Persia: The Lost Crown)
- Фабиен (за него мы тоже играем) — Ронан Саммерс (Райан в Dead Island 2).
- Лу Грэм — Джейн Перри (Диана в серии Hitman).
- Толли — Дэвид Менкин (Барнабас в Final Fantasy 16).
- Сафия — Амрита Ачарья (Ирри в «Игре престолов»).
- Силки — Алан Теркингтон (Смотритель в Cronos: The New Dawn).
- Кацуми — Элизабет Чань (Менелла в Dragonʼs Dogma 2).
- и другие.
Ранее авторы Bloodlines 2 представили трейлеры кланов Вентру, Тремер и Бану Хаким.
А на следующей неделе наc получше познакомят с Ласомбра и Тореадор. Эти два клана изначально были DLC-контентом, но после критики их сделали бесплатными.
Релиз ролевого экшена Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 состоится уже 21 октября на PC, PS5 и Xbox Series.