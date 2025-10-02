В CS2 завершилась продажа капсул со стикерами BLAST.tv Austin Major 2025

В ночь на 2 октября вместе с крупным обновлением для Counter-Strike 2 Valve закрыла продажу капсул со стикерами, выпущенными к BLAST.tv Austin Major 2025. Теперь приобрести их напрямую невозможно — предметы остались только на торговых площадках.

© Чемпионат.com

Практически сразу после закрытия продаж стоимость капсул и отдельных наклеек заметно выросла. На некоторых площадках зафиксирован рост цен до 80% в сравнении с утренними показателями.

Напомним, BLAST.tv Austin Major 2025 прошёл в США с 3 по 22 июня. Победителем чемпионата стала команда Team Vitality, обыгравшая в финале коллектив The MongolZ со счётом 2:1. Звание самого ценного игрока турнира получил французский снайпер Матье ZywOo Эрбо.