Game Pass станет дороже: Microsoft вводит новые уровни подписки

Microsoft анонсировала полную переработку подписки Game Pass, добавив три новых уровня: Essential, Premium и Ultimate.

Essential за $9,99 в месяц включает более 50 игр для ПК, консолей и облака, поддержку мультиплеера и бонусы в популярных онлайн-проектах вроде League of Legends и Warzone.

Premium обойдется в $14,99. Подписчики получат доступ к каталогу из 200+ игр и смогут играть в проекты Xbox Game Studios в течение первого года после релиза.

Ultimate за $29,99 предлагает свыше 400 игр, подписки Ubisoft+ Classics, EA Play и Fortnite Crew. Кроме того, игры внутренних студий Xbox будут доступны в день релиза — ожидается более 75 проектов ежегодно.

Microsoft подчеркнула, что цены будут зависеть от регионов и курсов валют. Текущие подписчики будут автоматически переведены на новые тарифы: Core → Essential, Standard → Premium, а Ultimate просто подорожает..