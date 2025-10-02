Ghost of Yotei вышла на PS5

2 октября состоялся релиз Ghost of Yotei — самурайского экшена от создателей Ghost of Tsushima из студии Sucker Punch. Игра уже доступна на консолях PlayStation 5 с русской озвучкой и субтитрами.

События Ghost of Yotei разворачиваются в 1603 году вокруг девушки по имени Ацу. Однажды она встаёт на путь мести, чтобы совершить возмездие над теми, кто лишил её семьи. В арсенале героини, помимо обычной катаны, появились парные катаны, одати и кусаригама.

Критики оценили новинку очень высоко — на агрегаторе OpenCritic экшен получил 87 баллов. Журналисты хвалят японскую эстетику, увлекательную боевую систему и захватывающий сюжет, а также новую главную героиню. В 2026 году «Призрак Ётей» также получит бесплатный кооператив.