Портал Neowin рассказал, что в соответствии с Законом ЕС о цифровых рынках (DMA) Apple разрешила пользователям iOS устанавливать приложения из сторонних магазинов и использовать альтернативные способы оплаты, это коснулось и игр сторонних разработчиков.

Однако Epic Games утверждает, что процесс установки остаётся сложным и даже «пугающим». Пользователи должны перемещаться по шести экранам с предупреждениями, а на некоторых подчёркиваются риски для безопасности и конфиденциальности. Apple считает, что эти шаги необходимы для обеспечения безопасности пользователей, но Epic утверждает, что это «обманчивый дизайн», чтобы удержать монополию на рынке.

При этом Epic признаёт, что новый процесс всё равно лучше, так как состоит из шести шагов рынокновый процесс iOS 18.6, состоящий всего из шести шагов, и это значительно сократило количество сбоев в работе пользователей и отказов в установке приложений — на 60-65%.