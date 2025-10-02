Qualcomm сменила архитектуру своих флагманских процессоров и перешла на Arm v9. Этот шаг направлен на усиление позиций компании в борьбе с Apple и MediaTek, которые уже используют новые технологии.

Ранее вокруг сотрудничества Qualcomm и Arm возникали споры, включая судебные разбирательства. Теперь переход на более современную архитектуру частично проясняет дальнейшие отношения между компаниями и сулит Arm рост доходов, так как лицензирование новейших технологий обходится дороже.

На прошлой неделе Qualcomm представила новые процессоры для компьютеров и смартфонов. В отличие от предыдущих поколений, они основаны на архитектуре Arm v9. Эта версия включает улучшения, которые должны повысить эффективность при работе с задачами искусственного интеллекта, включая чат-боты и генерацию изображений.