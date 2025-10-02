Что известно о Gears of War: E-Day

На 2026 год запланирован релиз игры Gears of War: E-Day. Она станет приквелом серии и расскажет о событиях, которые произошли более чем за 10 лет до первой части. Точная дата выхода новой игры, сюжет, персонажи, геймплей и другие особенности — в материале «Ленты.ру».

Главное об игре Gears of War: E-Day

Разработчик: The Coalition

Издатель: Xbox Game Studios

Жанр: экшен, приключения, шутер

Серия: Gears of War (шестая игра)

Дата выхода

Студия The Coalition анонсировала игру Gears of War: E-Day на Xbox Game Showcase в июне 2024 года, но не назвала даже примерную дату релиза. В январе 2025-го инсайдер Nate the Hate заявил, что игроки смогут насладиться новой частью ближе к концу этого года.

Первые новости о том, что Gears of War: E-Day выйдет в 2026 году, Microsoft. Со ссылкой на источники он заявил, что до конца текущего года ждать релиза новой части серии не стоит.

В июне этого года разработчики подтвердили, что собираются выпустить Gears of War: E-Day в 2026 году. Но официальную дату выхода так и не назвали.

Выход игры преподносят как подарок к 20-летию франшизы Gears of War (первая часть вышла в 2006 году) и 25-летию Xbox. На официальной странице игры в Steam информации о дате премьеры тоже нет — написано лишь, что игра «скоро выйдет».

На каких платформах выйдет Gears of War: E-Day

Новая часть серии будет доступна на ПК и Xbox Series X/S. Кроме того, в первый же день она появится в подписке Xbox Game Pass.

Gears of War: E-Day для ПК получит возможность выбрать интерфейс и включить субтитры на русском языке

При этом генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил, что Gears of War: E-Day в конечном счете может выйти на PS5 и PS5 Pro.

Сюжет

Еще в день анонса создатели подтвердили связь новой игры с серией: они отметили, что E-Day будет полноценной частью, а не ответвлением. При этом она станет не спин-оффом, а приквелом оригинальной франшизы. Так разработчики подчеркнули, что не отказываются от сюжетных линий из Gears of War 4 и 5.

На данный момент в рамках серии вышло пять полноценных номерных частей Gears of War. E-Day станет шестой по порядку, но первой по смыслу, ведь расскажет о событиях, которые происходили за 14 лет до начала известного игрокам сюжета.

О чем серия игр Gears of War? Gears of War — это серия игр в жанре шутера от третьего лица. Изначально ее создавала американская студия Epic Games, но после продажи прав корпорации Microsoft разработку продолжила студия The Coalition. События разворачиваются в далеком будущем: спасаясь от последствий Великой войны шестого тысячелетия, человечество покинуло Землю и колонизировало планету Сера, расположенную в 30 световых годах. Новая родина была пригодна для жизни: сходная атмосфера, вода и разнообразная природа. Однако местные условия оказались суровее: 26-часовые сутки, более длинный год и частые природные аномалии, такие как падающие с неба осколки льда или огненные бури. После тысячелетий войн, известных как Век Армагеддона, люди наконец объединились, и наступила Эра Затишья — период мира и процветания. Однако он был недолгим. Истощение традиционных ресурсов заставило человечество искать энергию под землей, что положило начало новой «золотой лихорадке». Именно тогда люди открыли эмульсию — революционный источник энергии. Эмульсия была дешевой, эффективной и быстро вытеснила нефть и ядерное топливо. Это породило глобальное неравенство: богатые эмульсией страны объединились в Коалицию Объединенных Правительств (КОГ), а их менее удачливые конкуренты сформировали Союз Независимых Республик (СНР). Опасаясь агрессии со стороны СНР, КОГ спровоцировала затяжной конфликт, известный как Маятниковые войны. Непрерывные боевые действия длились 79 лет: люди применяли оружие массового поражения, нарушили экосистему и опустошили планету. Кроме того, среди населения распространилась смертельная болезнь — «Коррозия легких», вызванная воздействием эмульсии. В попытке найти лекарство от Коррозии, КОГ основала секретную лабораторию «Новая надежда». Ученый Найлс Самсон проводил там бесчеловечные эксперименты над детьми шахтеров. Большинство подопытных погибали, но некоторые мутировали. Единственной, кто развил иммунитет, стала девочка по имени Мирра. Продолжив опыты в горе Кадар, Самсон, используя клетки Мирры, создал Матриарха — первую самку новой расы Локустов (Саранчи). Эти существа, генетически измененные люди, обладали огромной силой и были связаны с Миррой единым коллективным разумом. Со временем Мирра смогла подчинить их себе и, сбежав из плена, основала под землей собственное государство — Нексус, став его королевой. Под землей оказалось небезопасно: Саранча столкнулась с паразитами, которые превращали их в светящихся монстров, ламбентов. Королева Мирра взяла в плен ученого Адама Феникса и потребовала создать вакцину: в обмен она предлагала мир. Адам Феникс, занятый созданием орбитального оружия «Молот Зари» для КОГ, не успел помочь. Оказавшись в безвыходном положении между угрозой со стороны ламбентов и враждебностью человечества, Саранча начала готовиться к вторжению на поверхность. День Разлома стал катастрофой для человечества: за первые 26 часов погибла четверть населения планеты. Столица Эфира пала, а люди были вынуждены укрыться в городах на гранитном плато Хасинто, куда Саранча не могла прорыть туннели. Ключевую роль в сопротивлении сыграл Маркус Феникс — сын Адама Феникса — и Доминик «Дом» Сантьяго, которые возглавили борьбу за выживание человечества.

События Gears of War:E-Day происходят за 14 лет до сюжета первой части и рассказывают о вторжении орды Саранчи. Приквел покажет сам День Разлома, когда Саранча начала выбираться из-под земли, а также первые дни их войны с человечеством. Игроки увидят развитие персонажей Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго, а значит поймут, как они стали такими уверенными в себе бойцами, какими их показали в первой игре.

По словам разработчиков, E-Day будет выполнен в духе хоррора, а Саранчу сделают «действительно пугающей»

Кроме того, судя по трейлеру, геймеры узнают историю знаменитого оружия франшизы — автомата с цепной бензопилой.

Геймплей

Игровой процесс Gears of War: E-Day останется прежним: игроков ждет шутер от третьего лица, где ключевую роль играют тактика укрытий и динамичные перекаты. Поклонникам не стоит надеяться на фундаментальные изменения: разработчики делают ставку на уточнение и совершенствование узнаваемой механики, а не на ее полный пересмотр.

При этом студия The Coalition анонсировала значительный скачок в визуальной составляющей игры, так как она создается на движке Unreal Engine 5. По словам разработчиков, в E-Day будут представлены передовые технологии лицевой анимации, реалистичная разрушаемость окружающей среды и усовершенствованная система расчленения тел.

Чтобы показать все возможности движка, на нем записали трейлер игры.